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Украина по-прежнему закупает детали для военной техники в России?

16:12 27.08.2019 Источник: НГ-Online

Госконцерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из РФ лишь на 60%. Об этом сегодня заявила избранная народным депутатом Украины по списку партии «Слуга народа» (партии президента Владимира Зеленского) Анна Коваленко. «Для остальных 40% до сих пор не нашли замену», – сказала депутат в интервью «Lb.ua». Она, как сообщает Интерфакс, отметила, что в системе оборонно-промышленного комплекса есть много коррупционных рисков.

В частности, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Для того чтобы их уменьшить, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах, отметила Коваленко.

По ее словам, на вооружении Вооруженных сил Украины до сих пор находится большое количество техники, производимой в РФ: «Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый – импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй – импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно».

«Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками будут заниматься спецслужбы, то процесс будет подотчетен», – считает политик.


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