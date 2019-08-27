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Главными сценами фестиваля "PROлето" станут проспект Сахарова и ВДНХ

16:49 27.08.2019

Накануне Дня знаний, 31 августа - 1 сентября, на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ состоится фестиваль «PROлето», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 31 августа с 14.00 до 20.00 на проспекте Сахарова запланирован большой праздничный концерт с участием звезд, а с 19.00 до 23.00 перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля. Участников этого мероприятия будут выбирать сами горожане на платформе онлайн-опросов «Активный гражданин».
Кроме того, на ВДНХ в этот день пройдет еще целый ряд интересных акций, например, фестиваль уличных танцев «Ритм моего города», международный̆ фестиваль технологических энтузиастов «Rukami», рок-опера «Юнона и Авось» в Зеленом театре.
Также в городских парках 31 августа запланированы праздничные программы, перед москвичами будут выступать иностранные коллективы, участвующие в очередном Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

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