Болсонару предложил Макрону извиниться

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес. Об этом политик заявил во вторник утром журналистам.

"Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией", - заявил Болсонару. По словам политика, только после этого бразильские власти могли бы рассмотреть возможность принятия финансовой помощи от стран Группы семи на борьбу с пожарами в Амазонии. В понедельник вечером глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что правительство Бразилии откажется от анонсированной Макроном помощи "семерки". "Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу", - подытожил глава южноамериканской республики.



Что касается собственного нелицеприятного комментария в "Фейсбук", оскорбившего супругу французского лидера, то, как утверждает Болсонару, его цель была противоположной. "Я просил [пользователей] больше не делать таких публикаций", - пояснил глава государства. В ответ на вопрос планирует ли он сам просить прощения у первой леди Франции, Болсонару отказался продолжать разговор с прессой.



В минувшее воскресенье один из подписчиков бразильского президента Жаира Болсонару в "Фейсбуке" оставил на его официальной странице комментарий, касающийся внешности первой леди Франции. Этот человек разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару", - гласила подпись к картинке. "Президент, Макрон вам просто завидует", - добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.



К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: "Не унижай парня, ха-ха". В пресс-службе президента Бразилии не стали подтверждать, принадлежат ли эти слова самому главе государства или кому- то из его помощников.



Позже, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский лидер выразил сожаление в связи с "крайне невежливыми" высказываниями Болсонару в "Фейсбуке", задевающими Брижит Макрон. "Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", - сказал он.

