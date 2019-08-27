Президент Ирана не готов вести переговоры с США
17:12 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Ирана не готов вести переговоры с Соединёнными Штатами. В нынешних обстоятельствах они ни на что не повлияют, сказал Хасан Роухани.
Накануне Дональд Трамп назвал возможной свою встречу с президентом Ирана. По его словам, США не желают, чтобы в Иране сменилась власть но хотят, чтобы у этой страны не было ядерного оружия и баллистических ракет. Эхо Москвы
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