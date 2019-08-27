Президент Ирана не готов вести переговоры с США

17:12 Источник: Эхо Москвы

Президент Ирана не готов вести переговоры с Соединёнными Штатами. В нынешних обстоятельствах они ни на что не повлияют, сказал Хасан Роухани.

Накануне Дональд Трамп назвал возможной свою встречу с президентом Ирана. По его словам, США не желают, чтобы в Иране сменилась власть но хотят, чтобы у этой страны не было ядерного оружия и баллистических ракет. Эхо Москвы

