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Президент Ирана не готов вести переговоры с США

17:12 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Ирана не готов вести переговоры с Соединёнными Штатами. В нынешних обстоятельствах они ни на что не повлияют, сказал Хасан Роухани.

Накануне Дональд Трамп назвал возможной свою встречу с президентом Ирана. По его словам, США не желают, чтобы в Иране сменилась власть но хотят, чтобы у этой страны не было ядерного оружия и баллистических ракет.  Эхо Москвы

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