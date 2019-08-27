Экспедиция Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов в Арктике

17:32 Источник: Интерфакс

Гидрографическая группа, действующая в составе комплексной экспедиции Северного флота (СФ) на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в регионе.

"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.



На открытых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны и сфотографированы.



Отмечается, что "своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года".



"Обнаружила их инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне "Визир" Северного флота, а в конце 2016 года - студентка Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Марина Мигунова. Она делала анализ спутниковых снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы. В этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов и спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником", - говорится в сообщении.

