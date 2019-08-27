Cведения о недвижимости можно будет получить с сайта Кадастровой палаты

18:00 Источник: RNS

Жители России смогут получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с сайта Федеральной кадастровой палаты, сообщает пресс-служба учреждения.

В сообщении отмечается, что в соответствии с законодательством порядок предоставления сведений из ЕГРН предусматривает форму запроса, способы получения государственной услуги и основания для отказа в предоставлении сведений. На сегодняшний день заявитель может получить сведения из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости в виде бумажного документа или в электронном виде.



Принятые Минэкономразвития поправки в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, позволят получить выписки из реестра с сайта Кадастровой палаты.



В Кадастровой палате добавили, что запрос на предоставление общедоступных сведений, в частности, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав, не требует заверения электронной подписью, тогда как запрос на предоставление сведений ограниченного доступа должен быть заверен квалифицированной электронной подписью заявителя. RNS

