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НОВОСТИ

Cведения о недвижимости можно будет получить с сайта Кадастровой палаты

18:00 27.08.2019 Источник: RNS

Жители России смогут получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с сайта Федеральной кадастровой палаты, сообщает пресс-служба учреждения.

В сообщении отмечается, что в соответствии с законодательством порядок предоставления сведений из ЕГРН предусматривает форму запроса, способы получения государственной услуги и основания для отказа в предоставлении сведений. На сегодняшний день заявитель может получить сведения из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости в виде бумажного документа или в электронном виде.

Принятые Минэкономразвития поправки в порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, позволят получить выписки из реестра с сайта Кадастровой палаты.

В Кадастровой палате добавили, что запрос на предоставление общедоступных сведений, в частности, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав, не требует заверения электронной подписью, тогда как запрос на предоставление сведений ограниченного доступа должен быть заверен квалифицированной электронной подписью заявителя.  RNS

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