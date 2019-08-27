Турецкие потребители начнут получать газ по "Турецкому потоку" до конца года - Путин

18:40 Источник: RNS

Турецкие потребители начнут получать российский газ по «Турецкому потоку» до конца года, сообщил президент России Владимир Путин.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Тайипом Эрдоганом.



Он добавил, что проект реализуется по графику. RNS

