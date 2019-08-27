Первый испытательный полет российско-китайского самолета CR929 намечен на 2023 год

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый испытательный полет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 намечен на 2023 год, сообщил журналистам главный конструктор программы CRC929 от российской стороны Максим Литвинов.

"В районе 2023 года (ожидается первый испытательный полет - прим. ТАСС )", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Литвинов добавил, что поставки коммерческим эксплуатантам планируется начать после 2025 года.

