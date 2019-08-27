Путин прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт Гагарин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин. Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова.

Глава российского государства прилетел в Саратов из Жуковского, где посетил международный авиасалон МАКС-2019 и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.



Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт Саратов Центральный в центре города в тот же день был закрыт.

