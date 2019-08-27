Еще один сенатор США заявил об отказе в визе для въезда в РФ
20:40 27.08.2019 Источник: Интерфакс
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил во вторник, что ему отказали в визе для въезда в Россию.
"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном во вторник на его сайте.
Мерфи является членом комитета Сената США по иностранным делам. В своем заявлении он отмечает, что хоть он и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".
Ранее на этой неделе сенатор Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Телеканал Fox News отмечает, что ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию.
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