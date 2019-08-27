Еще один сенатор США заявил об отказе в визе для въезда в РФ

20:40 Источник: Интерфакс

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил во вторник, что ему отказали в визе для въезда в Россию.

"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", - говорится в заявлении, распространенном во вторник на его сайте.

Мерфи является членом комитета Сената США по иностранным делам. В своем заявлении он отмечает, что хоть он и критиковал Россию, но считает важным "поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности".

Ранее на этой неделе сенатор Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Телеканал Fox News отмечает, что ни Мерфи, ни Джонсон не указывают в своих заявлениях, когда должна была состояться их поездка в Россию.