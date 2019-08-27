Русский музей подпишет соглашение с РПЦ об использовании домовых храмов во дворцах
21:20 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный Русский музей планирует в этом году подписать соглашение с Санкт-Петербургской епархией РПЦ об использовании домовых храмов в Михайловском дворце и Инженерном замке с учетом проведения в них богослужений. Как сообщили ТАСС во вторник в дирекции музея, соглашение может быть подписано на Санкт- Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в ноябре.
"Будет оформлено соглашением с РПЦ, с епархией, которое сейчас готовится. Мы со своей стороны его подготовили, сейчас оно рассматривается юридическим отделом епархии. То ли храмы будут приписными, то ли самостоятельными объектами, это будет решено в процессе подготовки этих договоров с епархией. Приходскими эти храмы никогда не были, они всегда были домовыми, ничего в их статусе не нарушается, и они будут служить своему основному назначению", - сказал ТАСС и. о. заместителя директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.
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