Перуанские индейцы выгнали с горы Уаскаран ученых-гляциологов, в т. ч. россиян

22:00 Источник: Интерфакс

Трое российских ученых из отдела гляциологии Института географии Российской академии наук в составе международной экспедиции провели более 20 дней в Перу на одной из самых высоких гор Южной Америки горе Уаскаран, чуть не став заложниками "враждебного индейского племени", сообщает Институт географии (ИГ) РАН.

"Несмотря на поддержку официальных властей, ученые столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения", - говорится в сообщении на сайте ИГ РАН.



В институте рассказали, что "жители ближайшей деревни поднялись в базовый лагерь и потребовали немедленного завершения работ, так как, по их мнению, власти, Перу дали согласие на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран".



"Из-за угрозы безопасности все участники были эвакуированы полицейским вертолетом из базового лагеря. На следующий день агрессивно настроенные местные жители заблокировали на пути спуска группу горных гидов и носильщиков экспедиции, которые были отпущены только после вмешательства вооруженных полицейских", - сообщили в ИГ РАН.



Международная экспедиция была организована Бердовским центром полярных исследований Университета Огайо (США) с участием Института географии РАН при поддержке Национального научного фонда США (NSF) с целью бурения льда на горе Уаскаран.

Как подчеркивают ученые, бурение ледника велось "для изучения истории климата южного полушария Земли".

