Для педагогов разработали новое положение о нормах профессиональной этики

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой министерства.

"Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей", - говорится в тексте положения.

Рекомендуется также избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, преподавателя или образовательной организации. В случае нарушения норм профессиональной этики педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд.

"Примерное положение уточняет устаревший модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики", - сообщили в пресс- службе Минпросвещения.

Особое внимание в положении уделяется соблюдению положений Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени. Органам исполнительной власти субъектов РФ и региональным организациям, относящимся к сфере образования, при разработке локальных нормативных актов и отраслевых соглашений рекомендуется руководствоваться данным положением.

В конце марта депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил министру просвещения Ольге Васильевой разработать концепцию по "самовыражению школьных педагогов в соцсетях" и ввести необходимые пункты в Кодекс профессиональной этики педагогических работников. В своем ответе депутату министр отметила, что Минпросвещения РФ планирует совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для школьных педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. По ее словам, в условиях широкого распространения интернет- коммуникаций и социальных медиа "особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога".