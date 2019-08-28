Для педагогов разработали новое положение о нормах профессиональной этики
07:30 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой министерства.
"Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей", - говорится в тексте положения.
Рекомендуется также избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, преподавателя или образовательной организации. В случае нарушения норм профессиональной этики педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд.
"Примерное положение уточняет устаревший модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики", - сообщили в пресс- службе Минпросвещения.
Особое внимание в положении уделяется соблюдению положений Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени. Органам исполнительной власти субъектов РФ и региональным организациям, относящимся к сфере образования, при разработке локальных нормативных актов и отраслевых соглашений рекомендуется руководствоваться данным положением.
В конце марта депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил министру просвещения Ольге Васильевой разработать концепцию по "самовыражению школьных педагогов в соцсетях" и ввести необходимые пункты в Кодекс профессиональной этики педагогических работников. В своем ответе депутату министр отметила, что Минпросвещения РФ планирует совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для школьных педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. По ее словам, в условиях широкого распространения интернет- коммуникаций и социальных медиа "особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога".
НОВОСТИ
- 09:05 28.08.2019
- Китай не пустил военный корабль США в свой порт
- 09:00 28.08.2019
- Объем расходов на национальную безопасность РФ приблизился к 5 трлн рублей
- 08:50 28.08.2019
- В Московском регионе ожидается похолодание и возможны заморозки - Гидрометцентр
- 08:30 28.08.2019
- Программа "Земский учитель" не будет распространяться на других педагогических работников
- 08:10 28.08.2019
- Власти Гонконга готовы рассмотреть любые законы, что остановить насилие и хаос - СМИ
- 07:50 28.08.2019
- Трамп убеждает мировых лидеров на G7, что участие РФ поможет решить спорные вопросы
- 07:40 28.08.2019
- В тушение лесных пожаров лично принял участие президент и министры Боливии - агентство
- 22:40 27.08.2019
- Двух бывших полицейских в Москве подозревают в незаконной постановке на учет более 60-ти тысяч мигрантов
- 22:00 27.08.2019
- Перуанские индейцы выгнали с горы Уаскаран ученых-гляциологов, в т. ч. россиян
- 21:20 27.08.2019
- Русский музей подпишет соглашение с РПЦ об использовании домовых храмов во дворцах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать