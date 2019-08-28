0
0
113
НОВОСТИ

В тушение лесных пожаров лично принял участие президент и министры Боливии - агентство

07:40 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Боливии Эво Моралес отправился в зону, где бушуют лесные пожары, и лично принял участие в тушении очагов возгорания. Об этом сообщило во вторник агентство Ахенсия Боливиана де Информасьон.

По его данным, глава государства вместе с министром при президенте Хуаном Рамоном Кинтаной и министром обороны Хавьером Савалетой отправился в регион Чикитания в департаменте Санта-Крус. "Мы приземлились на вертолете, и как вы видели, потушили четыре небольших очага возгорания. Но я думаю, из-за жары они могут вспыхнуть вновь", - сказал президент сопровождавшим его журналистам во время посещения окрестностей коммуны Санта-Роса.

Глава государства отметил, что из-за ветров пламя вновь охватило деревья в некоторые зонах, где пожар был уже ликвидирован. "Мы продолжим отправлять пожарных и волонтеров, а также солдат и полицейских", - сказал Моралес.

Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. гектаров леса в департаменте Санта- Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8400 до 500.

С масштабными лесными пожарами также столкнулись Бразилия и Парагвай. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 28.08.2019
Китай не пустил военный корабль США в свой порт
0
27
09:00 28.08.2019
Объем расходов на национальную безопасность РФ приблизился к 5 трлн рублей
0
35
08:50 28.08.2019
В Московском регионе ожидается похолодание и возможны заморозки - Гидрометцентр
0
55
08:30 28.08.2019
Программа "Земский учитель" не будет распространяться на других педагогических работников
0
86
08:10 28.08.2019
Власти Гонконга готовы рассмотреть любые законы, что остановить насилие и хаос - СМИ
0
122
07:50 28.08.2019
Трамп убеждает мировых лидеров на G7, что участие РФ поможет решить спорные вопросы
0
130
07:30 28.08.2019
Для педагогов разработали новое положение о нормах профессиональной этики
0
142
22:40 27.08.2019
Двух бывших полицейских в Москве подозревают в незаконной постановке на учет более 60-ти тысяч мигрантов
0
535
22:00 27.08.2019
Перуанские индейцы выгнали с горы Уаскаран ученых-гляциологов, в т. ч. россиян
0
542
21:20 27.08.2019
Русский музей подпишет соглашение с РПЦ об использовании домовых храмов во дворцах
0
511

Возврат к списку