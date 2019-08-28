В тушение лесных пожаров лично принял участие президент и министры Боливии - агентство
07:40 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Боливии Эво Моралес отправился в зону, где бушуют лесные пожары, и лично принял участие в тушении очагов возгорания. Об этом сообщило во вторник агентство Ахенсия Боливиана де Информасьон.
По его данным, глава государства вместе с министром при президенте Хуаном Рамоном Кинтаной и министром обороны Хавьером Савалетой отправился в регион Чикитания в департаменте Санта-Крус. "Мы приземлились на вертолете, и как вы видели, потушили четыре небольших очага возгорания. Но я думаю, из-за жары они могут вспыхнуть вновь", - сказал президент сопровождавшим его журналистам во время посещения окрестностей коммуны Санта-Роса.
Глава государства отметил, что из-за ветров пламя вновь охватило деревья в некоторые зонах, где пожар был уже ликвидирован. "Мы продолжим отправлять пожарных и волонтеров, а также солдат и полицейских", - сказал Моралес.
Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. гектаров леса в департаменте Санта- Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8400 до 500.
С масштабными лесными пожарами также столкнулись Бразилия и Парагвай. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии.
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