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Трамп убеждает мировых лидеров на G7, что участие РФ поможет решить спорные вопросы

07:50 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы, согласие с ним выразил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщил во вторник телеканал Си-эн-эн.

По словам источников издания, американский лидер во время обсуждения темы Ирана и пожаров в амазонских лесах спрашивал, почему Россия, учитывая ее территорию и роль в международных делах, не должна участвовать в этих дискуссиях. Как констатируется в публикации, президент Франции Эмманюэль Макрон "отмечал, что важно поддерживать связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным". Конте, как говорится в материале, "поддержал Трампа". Телеканал отмечает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ менее активно выражал мнение по этому вопросу, но, по словам дипломатических источников, согласен с Трамом.

Трамп также подчеркивал, что, по его мнению, если бы президент России присутствовал на саммите, все спорные вопросы можно было бы обсудить непосредственно с ним. Источники полагают, что президент США, вероятно, предложил бы лидерам стран Группы семи проголосовать за восстановление формата "большой восьмерки", если бы полагал, что большинство поддержало бы его.

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