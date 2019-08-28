Власти Гонконга готовы рассмотреть любые законы, что остановить насилие и хаос - СМИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе Закон о мерах при чрезвычайном положении. Об этом в среду сообщает газета "Саут Чайна морнинг пост".

"Определенно, мы не исключаем любые возможности на данной стадии, поскольку не знаем, какой будет эскалация протестов в будущем", - заявил изданию источник в правительственных кругах, подчеркнув, что пока ситуация "не достигла этой точки", и вышеупомянутый закон конкретно еще не обсуждался. Так он прокомментировал высказывание главы гонконгской администрации Кэрри Лам о возможности использования "любых законов, которые предоставляют легальные средства для того, чтобы остановить насилие и хаос".