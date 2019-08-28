В Московском регионе ожидается похолодание и возможны заморозки - Гидрометцентр
08:50 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прохладная погода с северным порывистым ветром ожидается 28 августа в Московском регионе, ночью по области возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве термометры покажут от 16 до 18 градусов тепла, по области - от 14 до 19 градусов. В ночные часы в столице похолодает до 5-7 градусов, в центре города температура не опустится ниже 9 градусов тепла.
В Московской области в ночь на четверг ожидается от 2 до 7 градусов тепла, местами возможны заморозки до минус 2 градусов.
Северный ветер в Москве и Подмосковье 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление в регионе составит 757 мм ртутного столба.
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