Программа "Земский учитель" не будет распространяться на других педагогических работников
08:30 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в 1 миллион рублей для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, не будет распространяться на воспитателей детских садов, а также на других педагогических работников, кроме непосредственно учителей. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Министерства просвещения РФ (копия есть в распоряжении ТАСС).
Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо с рядом предложений по программе "Земский учитель", одно из которых касалось возможности расширения категории участников программы и включения в нее всех педагогических работников, в том числе воспитателей дошкольных учреждений.
"В соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года, должность "учитель" является самостоятельной должностью педагогических работников. Таким образом, распространение действия программы "Земский учитель" на другие должности педагогических работников, а также на учителей, работающих в городах с населением свыше 50 тыс. человек, не представляется возможным", - говорится в письме министерства.
Согласно постановлению правительства, на которое ссылается Минпросвещения, в список должностей педагогических работников, помимо учителя, входят, в частности, воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, концертмейстер, логопед, методист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, тренер-преподаватель.
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