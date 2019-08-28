Программа "Земский учитель" не будет распространяться на других педагогических работников

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в 1 миллион рублей для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, не будет распространяться на воспитателей детских садов, а также на других педагогических работников, кроме непосредственно учителей. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Министерства просвещения РФ (копия есть в распоряжении ТАСС).

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо с рядом предложений по программе "Земский учитель", одно из которых касалось возможности расширения категории участников программы и включения в нее всех педагогических работников, в том числе воспитателей дошкольных учреждений.

"В соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года, должность "учитель" является самостоятельной должностью педагогических работников. Таким образом, распространение действия программы "Земский учитель" на другие должности педагогических работников, а также на учителей, работающих в городах с населением свыше 50 тыс. человек, не представляется возможным", - говорится в письме министерства.

Согласно постановлению правительства, на которое ссылается Минпросвещения, в список должностей педагогических работников, помимо учителя, входят, в частности, воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, концертмейстер, логопед, методист, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, тренер-преподаватель.