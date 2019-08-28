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НОВОСТИ

Китай не пустил военный корабль США в свой порт

09:05 28.08.2019

Китайские власти отказали кораблю ВМС США в посещении портового города Циндао в ближайшие дни. Об отказе Китая сообщило агентство Reuters, сославшись на источник. Известно, что американский корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но китайские власти ему этого не разрешили.

По данным вышеназванного агентства, в последний раз военные корабли США совершали случайные визиты в Китай в 2017 году.  rueconomics.ru

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