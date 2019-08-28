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Увеличился поток украинских туристов в Крым

09:20 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей. "В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

С начала 2019 года на участке ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым государственную границу РФ пересекли более 1,8 млн человек, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

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