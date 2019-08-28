США будут работать над возвращением России в G7 - Помпео

09:32 Источник: РБК

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп. Об этом главный американский дипломат заявил в интервью телеканалу Fox59.

«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать над достижением этой цели», — сказал Помпео. РБК