Долги россиян за услуги ЖКХ превысили 560 млрд рублей
11:00 28.08.2019 Источник: Известия
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей. Число злостных неплательщиков, чьи долги приходилось взыскивать через суд, увеличилось в этом году на 16%, отметили в Национальном бюро кредитных историй.
Эксперты считают, что проблема связана в первую очередь с невысокими доходами граждан.
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