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НОВОСТИ

Электронный паспорт предложили привязать к сим-карте

10:05 28.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID. Предполагается, что она позволит абонентам идентифицироваться через сим-карту, в том числе в привязанном к паспорту мобильном приложении и сервисах госуслуг.

Препятствием для внедрения технологии могут стать опасения утечек данных за рубеж, где находятся производители сим-карт, полагают эксперты.  Коммерсантъ

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