Стена здания обрушилась в Новосибирске при ремонте, под завалами могут быть до 12 рабочих

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стена одноэтажного здания обрушилась в среду в Новосибирске во время реконструкции, под завалами могут находиться до 12 рабочих. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется", - сказал собеседник агентства.

