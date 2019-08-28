Стена здания обрушилась в Новосибирске при ремонте, под завалами могут быть до 12 рабочих
10:00 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стена одноэтажного здания обрушилась в среду в Новосибирске во время реконструкции, под завалами могут находиться до 12 рабочих. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется", - сказал собеседник агентства.
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