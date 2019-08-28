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Два человека, по уточненным данным, остаются под завалами в Новосибирске - компания

11:05 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека, по уточненным данным, остаются под завалами после обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске, сообщается в среду на официальной странице "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит объект, в соцсети "ВКонтакте".

"Работали восемь человек. Один человек - не пострадал, один - погиб, один - с переломом, двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

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