Два человека, по уточненным данным, остаются под завалами в Новосибирске - компания
11:05 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека, по уточненным данным, остаются под завалами после обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске, сообщается в среду на официальной странице "Сибирской генерирующей компании", которой принадлежит объект, в соцсети "ВКонтакте".
"Работали восемь человек. Один человек - не пострадал, один - погиб, один - с переломом, двое - под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
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