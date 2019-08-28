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Дата обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной переносится - адвокат

11:05 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал он.

Ранее Рыбин заявлял, что дата уже определена, но отказался ее называть.

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