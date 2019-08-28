Дата обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной переносится - адвокат

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал он.



Ранее Рыбин заявлял, что дата уже определена, но отказался ее называть.

