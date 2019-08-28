Волкер призвал Россию "уйти из Крыма" ради G8
11:32 28.08.2019 Источник: RNS
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» призвал Россию «уйти из Крыма» для возвращения в G8.
«В 2014-м году Россию исключили из клуба G8 - именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил Волкер.
При этом, подчеркнул Волкер, он не ожидает, что это произойдет в ближайшее время. RNS
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