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Волкер призвал Россию "уйти из Крыма" ради G8

11:32 28.08.2019 Источник: RNS

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» призвал Россию «уйти из Крыма» для возвращения в G8.

«В 2014-м году Россию исключили из клуба G8 - именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил Волкер.

При этом, подчеркнул Волкер, он не ожидает, что это произойдет в ближайшее время.  RNS

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