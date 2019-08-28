РФ и Турция обсуждают поставку российских истребителей пятого поколения Су-57 - ФСВТС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция обсуждают возможность поставки в республику российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом журналистам в ходе 14-го Международного авиационно- космического салона (МАКС-2019) сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Несомненно важными переговоры сегодня будут с турецким моим коллегой, начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики господином Демиром. Продолжим обсуждение наших тем, которые на повестке стоят, <...> дальнейшей возможной поставки Су-57", - сказал Шугаев.

