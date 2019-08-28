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NASA сообщило о приближении к Земле крупных астероидов

13:00 28.08.2019 Источник: RNS

28 августа ожидается сближение с Землей крупного астероида, 2019 OU1, диаметр которого оценивается в пределах от 71 до 160 метров, сообщало NASA. По расчетам организации, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 1,03 млн км.

Еще два крупных астероида приблизятся к Земле 14 сентября, говорится в материалах NASA. Диаметр одного из астероидов, 2010 CO1, по оценкам организации, составляет от 120 до 260 метров. Он пройдет от Земли на расстоянии примерно 5,32 млн км. Скорость движения 2010 CO1 составляет примерно 14,36 км/с.

В тот же день другой астероид, 2000 QW7, пройдет в 5,33 млн км от Земли. Его диаметр оценивается в интервале от 290 до 650 метров. Скорость движения небесного тела составляет примерно 6,42 км/с.  RNS

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