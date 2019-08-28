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Британское правительство готовится приостановить работу парламента для реализации Brexit

12:32 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Соединенного Королевства готовится приостановить до 14 октября работу парламента, чтобы не дать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, правительство во главе с премьер- министром Борисом Джонсоном перенесет тронную речь королевы Елизаветы II (открывает новую сессию парламента) на 14 октября. Из-за этого у депутатов не будет времени, чтобы попытаться остановить выход Великобритании из ЕС без сделки о Brexit, отмечает Би-би-си.

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