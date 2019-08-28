Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Киеве в среду изменил меру пресечения главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - сказал судья.

После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.





