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НОВОСТИ

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

12:08 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Киеве в среду изменил меру пресечения главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - сказал судья.

После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.


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