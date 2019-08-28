Все люди извлечены из-под завалов после обрушения стены здания в Новосибирске

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами после обрушения стены насосной станции в Новосибирске, сообщается в среду в официальной группе собственника здания - "Сибирской генерирующей компании" в соцсети "ВКонтакте".

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. "Сибирская генерирующая компания" выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек", - говорится в сообщении.

