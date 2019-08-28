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Граждане РФ взяли более миллиона кредитных карт за июль

13:20 28.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россияне за июль взяли более миллиона кредитных карт. Их количество выросло на 11,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Эти данные сегодня представили в Национальном бюро кредитных историй.

Причём больше всего таких карт выдали в Москве и области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Башкортостан.  Говорит Москва

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