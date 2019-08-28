Яд обнаружен в крови 9 госпитализированных с подозрением на отравление в Ульяновске
13:32 28.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В крови 9 госпитализированных с подозрением на отравление в Ульяновске нашли яд. Это вещество кумарин, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
За август в больницы области поступили 13 человек. Один из пострадавших умер, трое, в том числе двое детей, выписаны из больниц. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях. Говорит Москва
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