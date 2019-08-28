Яд обнаружен в крови 9 госпитализированных с подозрением на отравление в Ульяновске

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В крови 9 госпитализированных с подозрением на отравление в Ульяновске нашли яд. Это вещество кумарин, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

За август в больницы области поступили 13 человек. Один из пострадавших умер, трое, в том числе двое детей, выписаны из больниц. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях. Говорит Москва

