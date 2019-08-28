Кремль назвал возможную покупку Белоруссией нефти в США суверенным делом Минска

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле считают возможность закупок Белоруссией американской нефти суверенным делом Минска и вопросом экономической целесообразности. "Это суверенное дело Белоруссии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это вопрос экономической целесообразности", - добавил он, приведя в пример ситуацию с ценами на газ.

