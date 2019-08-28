Кремль назвал возможную покупку Белоруссией нефти в США суверенным делом Минска
14:00 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле считают возможность закупок Белоруссией американской нефти суверенным делом Минска и вопросом экономической целесообразности. "Это суверенное дело Белоруссии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Это вопрос экономической целесообразности", - добавил он, приведя в пример ситуацию с ценами на газ.
НОВОСТИ
- 15:12 28.08.2019
- Илья Яшин задержан после отбытия ареста - адвокат
- 15:00 28.08.2019
- Россия готова подготовить турецкого астронавта как космического туриста за полгода
- 14:32 28.08.2019
- Рейтинг Forbes богатейших семей РФ возглавили Гуцериевы
- 14:12 28.08.2019
- Зеленскому доверяют 70% граждан, это наивысший результат в истории Украины - опрос
- 13:42 28.08.2019
- "Наше радио" проведет 7-8 сентября концерт-марафон на проспекте Сахарова
- 13:32 28.08.2019
- Яд обнаружен в крови 9 госпитализированных с подозрением на отравление в Ульяновске
- 13:20 28.08.2019
- Граждане РФ взяли более миллиона кредитных карт за июль
- 13:05 28.08.2019
- Российский союз молодежи позвал горожан на фестиваль "PROлето" 31 августа
- 13:05 28.08.2019
- Все люди извлечены из-под завалов после обрушения стены здания в Новосибирске
- 13:00 28.08.2019
- NASA сообщило о приближении к Земле крупных астероидов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать