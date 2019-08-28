Зеленскому доверяют 70% граждан, это наивысший результат в истории Украины - опрос

14:12 Источник: Интерфакс

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Медовый месяц" Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50... Это наивысший результат", - сказала директор Фонда Ирина Бекешкина на презентации опроса в среду в Киеве.

"Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной Рады, то у них баланс доверия-недоверия негативный. Даже у Святослава Вакарчука минус 25. Юрий Бойко - мину 35, Юлия Тимошенко: - 63 и Петр Порошенко: - 72. Это баланс, то есть насколько недоверие превышает доверие", - отметила Бекешкина.

