Рейтинг Forbes богатейших семей РФ возглавили Гуцериевы
14:32 28.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Рейтинг богатейших семей России от Forbes возглавили Гуцериевы. Всего же в списке оказалось 10 кланов, владеющих состояниями в миллиарды долларов.
Гуцериевы удерживают первое место в перечне богатейших фамилий уже четвертый год подряд. Их состояние оценивается более чем в 5,5 миллиардов долларов, и это примерно на 300 миллионов меньше, чем в прошлом году. Среди их активов – группа «Сафмар», компании «Русснефть», «М.Видео» и другие.
Второе место в списке Forbes заняли Ротенберги, состояние которых превышает 5 миллиардов долларов. Эти деньги были заработаны благодаря подрядам «Газпрома» и другим госзаказам.
Третья строчка осталась за Шаймиевыми – сыновьями первого президента Татарстана, которые владеют активами на 2,8 миллиарда долларов. В числе прочего, им принадлежат нефтяные и нефтехимические компании республики.
Forbes отмечает, что рейтинг в этом году обновился на треть. Новыми участниками списка стали Евтушенковы, Линниковы и Михайловы.
Среди тех, кто вылетел из рейтинга, оказались братья Зия и Магомед Магомедовы, которые уже почти полтора года находятся под арестом. За это время они потеряли почти все свои активы. Эхо Москвы
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