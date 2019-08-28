Россия готова подготовить турецкого астронавта как космического туриста за полгода

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готов подготовить за полгода турецкого астронавта в качестве непрофессионального участника космического полета (туриста). Об этом сообщил в среду журналистам начальник ЦПК Павел Власов.

"Вчера только об этом было объявлено [о возможности подготовки астронавтов Турции в ЦПК], поэтому сегодня развития этот вопрос еще не получил. Можно успеть подготовить, но сначала нужно отобрать. Полгода - и человек будет готов в качестве участника космического полета", - сказал Власов.

