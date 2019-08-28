Илья Яшин задержан после отбытия ареста - адвокат
15:12 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция вновь задержала незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Илью Яшина после отбытия им административного ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
"Прямо на выходе с территории спецприемника Яшин был задержан полицейскими и увезен в неизвестном направлении. Ни мне, ни второму его адвокату Вадиму Прохорову не сказали, куда его доставили и почему", - сказал Бирюков.
20 августа Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. До этого 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкциoнированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал кандидата в депутаты виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию.
27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.
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