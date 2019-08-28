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Россия пытается усилить влияние в Африке - Guardian

15:32 28.08.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Россия пытается усилить влияние в Африке и заработать миллиарды на продаже развивающимся странам ядерных технологий, не подходящих под их особенности, пишет Guardian. 

В последние два года представители государственной российской компании "Росатом" вели переговоры с десятками лидеров африканских стран, и договоры были заключены с Угандой, Руандой, Ганой, Южной Африкой и рядом других государств.

В Египте, напоминает газета, "Росатом" строит реактор стоимостью 29 млрд долларов. Своей очереди на строительство реактора ждет Нигерия. Активную работу Россия ведет также в Замбии.

В пакет, предлагаемый стране, которая хочет заполучить реактор, входят щедрые ссуды, долгосрочные контракты на поставки и специалисты. Например, Египту Россия ссудила 85% от стоимости реактора.

Международные эксперты считают, что технологии, которые предлагает Россия, слишком масштабны для большинства стран, им нужны менее затратные проекты с большей отдачей. Однако России выгодно надолго оставаться в регионе.  Русская служба Би-би-си

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