Гиперзвуковую ракету "Брамос" создадут не раньше, чем через семь-восемь лет - разработчик
16:00 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание гиперзвуковой версии крылатой ракеты "Брамос" займет как минимум семь-восемь лет. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 глава совместного предприятия (СП) "Брамос" с индийской стороны Кумар Мишра.
"Я думаю, что гиперзвуковой "Брамос" появится не раньше, чем через семь-восемь лет", - сказал он.
По его Мишры, работа по гиперзвуковой тематике выполняется вместе с российскими партнерами - НПО машиностроения и МАИ, а также научно-исследовательскими институтами Индии. Основные исследования связаны с проблемой защиты внутренних отсеков ракеты от высоких температур, которые возникают у отдельных элементов конструкции при гиперзвуковых скоростях. "Мы надеемся, что найдем решения этих проблем", - сказал глава совместного предприятия с индийской стороны.
С российской стороны в СП "Брамос" участвует реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").
Совместное российско-индийское предприятие "БраМос Аэроспейс" было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей такое же название.
НОВОСТИ
- 16:32 28.08.2019
- Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России
- 16:12 28.08.2019
- Почти четверть трудоспособного населения РФ составляют самозанятые - РАНХиГС
- 16:10 28.08.2019
- Гостей "PROлето" на Сахарова и ВДНХ 31 августа ждет обширная программа
- 15:32 28.08.2019
- Россия пытается усилить влияние в Африке - Guardian
- 15:12 28.08.2019
- Илья Яшин задержан после отбытия ареста - адвокат
- 15:00 28.08.2019
- Россия готова подготовить турецкого астронавта как космического туриста за полгода
- 14:32 28.08.2019
- Рейтинг Forbes богатейших семей РФ возглавили Гуцериевы
- 14:12 28.08.2019
- Зеленскому доверяют 70% граждан, это наивысший результат в истории Украины - опрос
- 14:00 28.08.2019
- Кремль назвал возможную покупку Белоруссией нефти в США суверенным делом Минска
- 13:42 28.08.2019
- "Наше радио" проведет 7-8 сентября концерт-марафон на проспекте Сахарова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать