Гиперзвуковую ракету "Брамос" создадут не раньше, чем через семь-восемь лет - разработчик

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание гиперзвуковой версии крылатой ракеты "Брамос" займет как минимум семь-восемь лет. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 глава совместного предприятия (СП) "Брамос" с индийской стороны Кумар Мишра.

"Я думаю, что гиперзвуковой "Брамос" появится не раньше, чем через семь-восемь лет", - сказал он.



По его Мишры, работа по гиперзвуковой тематике выполняется вместе с российскими партнерами - НПО машиностроения и МАИ, а также научно-исследовательскими институтами Индии. Основные исследования связаны с проблемой защиты внутренних отсеков ракеты от высоких температур, которые возникают у отдельных элементов конструкции при гиперзвуковых скоростях. "Мы надеемся, что найдем решения этих проблем", - сказал глава совместного предприятия с индийской стороны.



С российской стороны в СП "Брамос" участвует реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").



Совместное российско-индийское предприятие "БраМос Аэроспейс" было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей такое же название.

