Почти четверть трудоспособного населения РФ составляют самозанятые - РАНХиГС
16:12 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 17 млн опрошенных россиян, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны, работают как самозанятые. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС в среду по результатам проведенного исследования.
"Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% (в 2016 г. - 24%). В абсолютных значениях - это около 16-17 млн человек, подпадающих под государственное регулирование в области самозанятости", - говорится в сообщении.
В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция роста самозанятости в качестве основного доходного граждан. "С 2016 года доля самозанятых по основной работе выросла с 7,7% до 10%. При этом без официального оформления своей профессиональной деятельности по основной работе трудятся 53,3% самозанятых", - говорится в материале. Доля тех, кто работает на дополнительной работе в качестве самозанятых, сократилась с 16,3% в 2016 году до 12,4% в 2019 году.
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