Гостей "PROлето" на Сахарова и ВДНХ 31 августа ждет обширная программа

16:10

Организаторы городского молодежного фестиваля «PROлето», который состоится на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ 31 августа, намерены удивить москвичей и гостей города обширной и интересной программой. Фестиваль будет проведен по инициативе Российского союза молодежи накануне Дня знаний.С 15. 00 до 20. 00 в субботу на проспекте Академика Сахарова запланирован масштабный концерт, в котором будут участвовать известные артисты, выбранные горожанами при помощи сервиса «Активный гражданин». А на Всероссийской выставке достижений народного хозяйства в этот день проведут сразу шесть музыкальных и образовательных фестивалей.Различные праздничные программы ждут горожан и в других частях мегаполиса – парках, скверах. Например, в Парке Горького 31 августа состоится Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ и I чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR «Арена героев». В Музеоне два дня будет открыта творческая лаборатория «Яркие люди», в парке «Зарядье» будут проводиться бесплатные экскурсии, показы фильмов об истории города, мастер-классы, пленэры и спектакли.