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НОВОСТИ

Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России

16:32 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший посол РФ в Лондоне Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор, - это Александр Владимирович Яковенко", - сказала она.

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