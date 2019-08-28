Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший посол РФ в Лондоне Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор, - это Александр Владимирович Яковенко", - сказала она.

