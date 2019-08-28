Жительница Ленобласти сдала донорскую кровь, зная, что у нее ВИЧ
17:00 28.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жительница Ленобласти с ВИЧ сдала донорскую кровь, зная о диагнозе. Против неё возбудили уголовное дело, говорится на сайте областной прокуратуры.
Женщина узнала о заболевании в марте, а кровь сдала в мае. ВИЧ обнаружили только при лабораторной проверке. Донору грозит до года тюрьмы. Говорит Москва
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