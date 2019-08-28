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В Китае обезьяна пыталась сбежать из зоопарка, применив орудие труда

22:40 28.08.2019 Источник: Газета.Ru

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна пыталась совершить побег из зоопарка, применив орудие труда в виде заостренного камня. Видео случившегося выложило издание South China Morning Post.

В ролике видно, как обезьяна попробовала разбить стекло вольера камнем. Примат несколько раз ударил по ограждению, вследствие чего оно сильно потрескалось.

Как показано в ролике, стекло не разбилось, а сама обезьяна отбежала от него. По словам работников зоопарка, данный примат умнее своих сородичей.  Газета.Ru

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