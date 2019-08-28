0
0
66
НОВОСТИ

Трамп и Зеленский встретятся в Польше

17:32 28.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президенты США и Украины встретятся в Варшаве. Об этом заявил на брифинге в Киеве советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что глава государства по приглашению польской стороны 1 сентября посетит Варшаву.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 28.08.2019
В 2020 году начнут штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО
0
44
17:23 28.08.2019
Власти Москвы добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа
0
103
17:12 28.08.2019
Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице - отец
0
117
17:00 28.08.2019
Жительница Ленобласти сдала донорскую кровь, зная, что у нее ВИЧ
0
126
16:32 28.08.2019
Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России
0
150
16:12 28.08.2019
Почти четверть трудоспособного населения РФ составляют самозанятые - РАНХиГС
0
175
16:10 28.08.2019
Гостей "PROлето" на Сахарова и ВДНХ 31 августа ждет обширная программа
0
176
16:00 28.08.2019
Гиперзвуковую ракету "Брамос" создадут не раньше, чем через семь-восемь лет - разработчик
0
194
15:32 28.08.2019
Россия пытается усилить влияние в Африке - Guardian
0
213
15:12 28.08.2019
Илья Яшин задержан после отбытия ареста - адвокат
0
223

Возврат к списку