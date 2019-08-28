Трамп и Зеленский встретятся в Польше

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президенты США и Украины встретятся в Варшаве. Об этом заявил на брифинге в Киеве советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что глава государства по приглашению польской стороны 1 сентября посетит Варшаву. Говорит Москва

