В 2020 году начнут штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО
18:00 28.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО начнут в 2020 году. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, сейчас такие уведомления получили уже более 5,5 тысяч автовладельцев, которых вычислили камеры. Он отметил, что эта мера позволит пресечь практику выезда на дорогу автомобилей без ОСАГО. Ранее в Москве начали тестировать системы автоматической проверки наличия полиса с помощью дорожных камер. Говорит Москва
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