Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице - отец
17:12 28.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девочка из Петербурга, которая пострадала в августе в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил в среду отец ребенка Андрис Лейкуцис.
"В начале четвертого Алиска умерла", - написал Лейкуцис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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