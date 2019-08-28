Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице - отец

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девочка из Петербурга, которая пострадала в августе в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил в среду отец ребенка Андрис Лейкуцис.

"В начале четвертого Алиска умерла", - написал Лейкуцис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

