Власти Москвы добились отмены судебного решения в отношении митинга 31 августа

17:23

Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконным отказ городских властей в проведении акции в центре столицы 31 августа. Истцы – представители незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) - подавали жалобу в связи с отказом мэрии согласовать шествие против политических репрессий от Пушкинской площади до Проспекта Академика Сахарова 31 августа. Члены (ЛПР) просили апелляционную инстанцию обязать столичные власти согласовать заявленное мероприятие по указанному маршруту, однако Мосгорсуд принял сторону городских властей. «Постановление Тверского суда Москвы от 26 августа отменить. Принять по делу новое решение: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», - приводит решение Мосгорсуда «Интерфакс».При этом на проспекте Академика Сахарова 31 августа городские власти уже планируют провести молодежный фестиваль «PROлето». С 14.00 до 20.00 в этом месте пройдет масштабный концерт, посвященный Дню знаний, в котором будут участвовать известные артисты.